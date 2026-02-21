Россияне, имеющие льготы, смогут бесплатно посещать учреждения культуры по ID в Мах

С 22 февраля по 1 марта льготные категории граждан России получат возможность бесплатного или льготного доступа в культурные учреждения. Для этого будет задействован цифровой идентификатор в мессенджере MAX. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«С 22 февраля люди с инвалидностью, студенты, многодетные семьи и пенсионеры смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, используя цифровой идентификатор в MАХ», — написала Любимова в своём канале в этом же мессенджере.

Льготы будут действовать в музеях, театрах, на концертах и в культурно-досуговых центрах.

Ранее Life.ru сообщал, что лечащие врачи получили право дистанционно оценивать состояние пациента и закрывать больничные листы с помощью MАХ. Если врач удалённо подтверждает, что пациент выздоровел, он может закрыть больничный. В случаях, когда требуется уточнить состояние, специалист обязан провести очный осмотр.