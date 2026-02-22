Психолог объяснил скандальные выходки Регины Тодоренко желанием привлечь внимание
Регина Тодоренко. Обложка © Telegram / Регина Путешественница
Психолог Илья Ахмедов прокомментировал череду скандалов вокруг телеведущей Регины Тодоренко. В интервью он объяснил, что в её поведении прослеживается сочетание импульсивности, сниженной эмпатии и искажённой оценки последствий.
«Это нередко формируется у людей, долго живущих в среде постоянного публичного внимания, где эмоционально резкое и провокационное поведение системно подкрепляется реакцией аудитории», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, у таких людей ослабевает внутренняя регуляция, снижается способность к рефлексии и формируется привычка действовать без паузы между импульсом и поступком.
«Именно поэтому со стороны это выглядит как странность или жестокость, но психологически чаще объясняется личностной незрелостью, дефицитом саморефлексии и искажённой нормой», — заключил эксперт.
Напомним, Регина Тодоренко неоднократно оказывалась в центре скандалов: после оправдывающей фразы о домашнем насилии, истории о том, как она ради контента снимала на видео своего мужа Влада Топалова, пока его корчило от судорог, и признания, что тайно накормила медом друга с аллергией, вызвав у него отёк Квинке, она нарвалась на хейт. В последнем случае её поступок вызвал волну критики и требования «отмены».
