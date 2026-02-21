Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 17:57

NASA может перенести запуск Artemis II из-за утечки в системе двигателя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Domenichini Giuliano

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Domenichini Giuliano

NASA готовится вернуть ракету миссии Artemis II и корабль Orion со стартовой площадки в сборочный цех. Причиной стала выявленная утечка, которая может повлиять на сроки запуска, намеченного на 6 марта.

В агентстве сообщили, что зафиксировано нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя. Сейчас специалисты оценивают ситуацию и готовят возможный откат ракеты для дополнительной проверки. В NASA признали, что проблема может повлиять на дату вылета.

Маск: Пришло время для масштабного возвращения человечества на Луну
Маск: Пришло время для масштабного возвращения человечества на Луну

Ранее Life.ru писал, что 2 февралдя была проведена генеральная репетиция запуска американской пилотируемой лунной миссии Artemis II. Программа «Артемида» была анонсирована администрацией Дональда Трампа в 2019 году с первоначальным планом высадки на Луну к 2024 году.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • NASA
  • Космонавтика
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar