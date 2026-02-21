Британка стала в 100 тысяч раз богаче Илона Маска благодаря пристрастию к кофе

Жительница Ноттингема Софи Дауннинг обнаружила на подарочной карте кофейни невероятный баланс — более £63 квадриллионов. По её словам, это сделало её богатее Илона Маска примерно в 100 тысяч раз, пишет Mirror.

Женщина получила карту на Рождество и рассчитывала на £10, однако при покупке кофе в феврале система показала астрономическую сумму. Сотрудник кофейни также был удивлен. Несмотря на цифры, использовать средства можно только на напитки и выпечку сети.

Дауннинг с юмором отнеслась к сбою, временно отказалась от использования карты и ждёт корректировки баланса со стороны компании. По предварительной версии, ошибка могла возникнуть из-за сбоя системы начисления или при сканировании штрих-кода.

