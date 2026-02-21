Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 19:14

Британка стала в 100 тысяч раз богаче Илона Маска благодаря пристрастию к кофе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erhan Inga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erhan Inga

Жительница Ноттингема Софи Дауннинг обнаружила на подарочной карте кофейни невероятный баланс — более £63 квадриллионов. По её словам, это сделало её богатее Илона Маска примерно в 100 тысяч раз, пишет Mirror.

Женщина получила карту на Рождество и рассчитывала на £10, однако при покупке кофе в феврале система показала астрономическую сумму. Сотрудник кофейни также был удивлен. Несмотря на цифры, использовать средства можно только на напитки и выпечку сети.

Дауннинг с юмором отнеслась к сбою, временно отказалась от использования карты и ждёт корректировки баланса со стороны компании. По предварительной версии, ошибка могла возникнуть из-за сбоя системы начисления или при сканировании штрих-кода.

Сразу 11 соседей выиграли в лотерею 1 млрд рублей
Сразу 11 соседей выиграли в лотерею 1 млрд рублей

Ранее Life.ru писал, что логист в декрете из Новосибирска выиграла в лотерею 300 млн рублей. Судьбоносный билет был куплен 15 декабря 2025 года, и совпадение всех 15 чисел на 31-м ходу принесло ей победу в праздничном тираже. Впервые главный приз в 1 миллиард рублей был разделен между тремя участниками.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Илон Маск
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar