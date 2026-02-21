Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 19:09

«Нужно договориться»: В Финляндии выступили с громким заявлением о России

Глава МИД Финляндии заявила о возможности возобновления диалога с РФ в перспективе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Creative Phot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Creative Phot

Евросоюз в перспективе может вернуться к диалогу с Россией, но для этого необходимо определить его цели и формат. С таким заявлением выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя возможность переговоров с Москвой в обозримом будущем.

«Конечно, в какой-то момент... Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает», — её слова приводит Yle.

Финский министр также призвала усилить воздействие на Москву для урегулирования ситуации на Украине. Тем не менее на вопрос о конкретных способах увеличения давления Валтонен ограничилась констатацией сложности текущей обстановки.

Глава МИД Финляндии умоляет европейцев не звонить Путину
Глава МИД Финляндии умоляет европейцев не звонить Путину

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «хронической угрозе» со стороны России. По мнению российского дипломата, такие высказывания свидетельствуют о наличии у финского министра панических атак и фобий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar