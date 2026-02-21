Подсчитали — ужаснулись: Раскрыта сумма, которую Польша потратила на украинских беженцев в 2025 году

Варшава в прошлом году израсходовала значительные средства на поддержку украинских граждан, проживающих на польской территории. Согласно обнародованным данным, суммарные затраты составили порядка 8 миллиардов злотых (примерно 2,2 миллиарда долларов). Информация содержится в правительственном ответе на депутатский запрос, который опубликовал член сейма Дариуш Матецкий.

Первоначально утверждённый план помощи предусматривал расходы в размере 8,04 миллиарда злотых. Фактическое исполнение оказалось близким к плановым показателям и достигло 7,93 миллиарда, или 98,6 процента от запланированного объёма.

Выделенные средства направлялись по нескольким ключевым направлениям. Основная часть пришлась на систему социальных и семейных пособий, а также выплаты через государственное страховое ведомство. В частности, через Управление социального страхования Польши украинцам перечислили более 2,14 миллиарда злотых (около 0,6 миллиарда долларов).

Значительные суммы пошли на медицинское обслуживание: расходы системы здравоохранения на помощь гражданам Украины оцениваются примерно в 763 миллиона злотых (213 миллионов долларов). Министерство внутренних дел и администрации направило на связанные с поддержкой беженцев задачи около 1,23 миллиарда злотых (0,34 миллиарда долларов). Дополнительно финансировались образовательные нужды, включая стипендии и обеспечение учебными материалами для украинских детей.

Ранее начальник полиции Польши Марек Боронь заявил, что польские правоохранители должны готовиться к возможному росту преступности после завершения конфликта на Украине. По словам Борони, в стране «рано или поздно» может появиться много бывших военных, а вместе с этим — «более современное оружие», которое, как он выразился, будет востребовано в криминальной среде.