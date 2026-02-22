Олимпиада в Милане
22 февраля, 09:23

В России с 1 марта запустят реестр беременных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Krakenimages.com

В России с 1 марта планируется запуск специализированного регистра, содержащего сведения о женщинах, получающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства.

Согласно документу, в новой системе будут фиксироваться дата постановки беременной на учёт и срок гестации. Также в регистр планируется вносить информацию о применении вспомогательных репродуктивных технологий, данные об исходах беременности и наличии критических акушерских состояний у пациенток.

Кроме того, в регистр предполагается включать детальные сведения о ребёнке: дату и время его рождения, пол, рост, массу тела и оценку по шкале Апгар. Система также будет отражать данные о развитии отдельных состояний в перинатальном периоде и о выявленных врожденных аномалиях, пороках развития или хромосомных нарушениях.

Документ предусматривает отдельный учёт женщин, вставших на наблюдение до 12-й недели беременности, в том числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий. На основе собираемых данных планируется анализировать долю нормальных беременностей и доношенных родов, а также отслеживать случаи осложнений в перинатальный период и выявленные после рождения патологий.

С апреля в России появятся два новых анализа для новорождённых
Ранее сообщалось, что в России будущим мамам начнут проводить дополнительный пренатальный скрининг в третьем триместре беременности. Такое нововведение включено в обновлённый порядок оказания медицинской помощи. Новый скрининг направлен на выявление пороков развития плода, которые проявляются на поздних сроках.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
