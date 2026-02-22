В Псковской области службы перевели в режим повышенной готовности из-за БПЛА

Экстренные и оперативные службы Псковской области перевели в режим повышенной готовности на фоне фиксации беспилотников в соседних регионах. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В связи с фиксацией БПЛА в соседних регионах оперативные и экстренные службы на юге Псковской области перешли в режим повышенной готовности. Прошу всех быть внимательными и осторожными», — написал Ведерников в Max.

Глава региона уточнил, что профильные подразделения усилили мониторинг обстановки. Он призвал жителей при обнаружении беспилотных летательных аппаратов немедленно звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось о последствиях атаки беспилотника в Белгородской области — там дрон атаковал автомобиль в Борисовском округе. Пострадали мужчина и трёхлетняя девочка, получившие минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения г. Белгорода. Автомобиль также получил серьёзные повреждения.