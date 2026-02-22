Олимпиада в Милане
21 февраля, 21:34

В Псковской области службы перевели в режим повышенной готовности из-за БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Экстренные и оперативные службы Псковской области перевели в режим повышенной готовности на фоне фиксации беспилотников в соседних регионах. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В связи с фиксацией БПЛА в соседних регионах оперативные и экстренные службы на юге Псковской области перешли в режим повышенной готовности. Прошу всех быть внимательными и осторожными», написал Ведерников в Max.

Глава региона уточнил, что профильные подразделения усилили мониторинг обстановки. Он призвал жителей при обнаружении беспилотных летательных аппаратов немедленно звонить по номеру 112.

За шесть часов над регионами России сбили 89 украинских дронов
Ранее сообщалось о последствиях атаки беспилотника в Белгородской области — там дрон атаковал автомобиль в Борисовском округе. Пострадали мужчина и трёхлетняя девочка, получившие минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения г. Белгорода. Автомобиль также получил серьёзные повреждения.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Псковская область
