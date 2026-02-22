Ирландия может закупить у Франции бронемашины более чем на миллиард евро

Ирландия рассматривает возможность приобретения крупной партии бронетехники у французского оборонного концерна KNDS France. Как сообщает газета La Tribune Dimanche со ссылкой на информированные источники, сумма потенциального контракта оценивается более чем в миллиард евро.

Дублин проявляет интерес к широкому спектру вооружений. В списке приоритетных позиций значатся разведывательно-боевые машины Jaguar, лёгкие многоцелевые бронеавтомобили Serval, бронетранспортёры Griffon, а также самоходные артиллерийские установки Caesar. Подписание соглашения может состояться в ходе визита министра Вооружённых сил Франции Катрин Вотрен в Ирландию, который предварительно планируется на конец марта или начало апреля.

Издание отмечает беспрецедентность подобной сделки: ранее Ирландия не входила в число ключевых покупателей французской оборонной продукции. За период с 2015 по 2024 год страна заказала вооружений из Франции лишь на 53,1 миллиона евро.

Причиной масштабной закупки стала необходимость обновления устаревающего и дорогого в обслуживании парка бронетехники. Речь идёт о замене машин Piranha III швейцарского производства (входящих в портфель американской General Dynamics) и южноафриканских RG-32M. Кроме того, Дублин присматривается и к другим оборонным технологиям из Франции, в частности к радарам производства группы Thales, для замены устаревших американских образцов.

Ранее Life.ru писал, что Пентагон заключил контракты на производство управляемых ракет ERAM для Украины только на 270 миллионов долларов, хотя одобренная сумма сделки превышала 800 миллионов. Сделка между Вашингтоном и Киевом была одобрена Госдепартаментом ещё в августе 2025 года. В рамках этого пакета Украина запросила почти 3,5 тысячи управляемых ракет, способных поражать цели на большой дальности, и аналогичное количество помехозащищённых навигационных модулей.