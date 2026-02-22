Любовь Успенская заявила, что не выступает в Кремле из-за собаки-талисмана

Любовь Успенская сообщила, что не выходит на сцену без своей собаки, которую считает талисманом. Из-за этого певица не участвует в концертах в Кремле. Об этом она рассказала на съёмках клипа, запись опубликовал Дмитрий Иноземцев.

«Я вот в Кремль не хожу, на концерты, на всякие презентации, разные «солянки», потому что туда не пускают мою собачку. Это мой талисман. Он везде со мной, и, если его нет рядом, мне кажется, что-то произойдёт. Ну, чувствую: когда он рядом, ничего не случается», — рассказала Любовь Успенская на съёмках клипа.

Артистка пояснила, что считает себя суеверной и не любит расставаться с питомцем по кличке Джуниор. По её словам, присутствие собаки рядом придаёт ей спокойствие и уверенность. Именно поэтому она отказывается от мероприятий, куда не допускают животных.

Ранее Любовь Успенская отказалась бороться с жёлтой прессой. Она заявила, что больше не намерена тратить силы на противостояние ложным публикациям. Артистка подчеркнула, что избирательно относится к интервью и не сотрудничает с изданиями с сомнительной репутацией. При этом певица готова опровергать откровенные вымыслы, если они наносят вред другим артистам.