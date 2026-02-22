Олимпиада в Милане
21 февраля, 23:18

Окровавленного 9-летнего мальчика в одной тапочке нашли на улице в Петербурге

Обложка © Life.ru

В Невском районе Санкт-Петербурга местная жительница обнаружила на улице девятилетнего мальчика в шокирующем состоянии. Как сообщает «Фонтанка», ребёнок был в одной тапочке и с залитым кровью лицом.

Выяснилось, что ребёнок через окно сбежал из квартиры на третьем этаже. Заметившая его прохожая догнала мальчика, который пожаловался на сильную боль в области челюсти и подробно описал свой опасный побег, вероятно, приведший к травмам. На место оперативно вызвали скорую помощь, ребёнка госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи подозревают у мальчика компрессионный перелом позвоночника, сотрясение мозга, перелом челюсти, а также множественные ушибы и ссадины.

Полиция Невского района уже установила, что пострадавший проживает с матерью, в семье есть и другие дети. Известно, что ранее семья на учёте не состояла. Правоохранители намерены проверить условия проживания мальчика, а к изучению обстоятельств инцидента подключатся сотрудники Следственного комитета.

