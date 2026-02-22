Олимпиада в Милане
22 февраля, 10:49

На следующей неделе Москва и Подмосковье почувствуют приближение весны

На новой неделе в центральной части России почувствуется приближение весны. Таким прогнозом поделилась научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

По её словам, сильнее всего потепление ощутит Московский регион — там температуры будут слабоположительными, на два-три градуса выше климатической нормы. Днём столбики термометров покажут от –4 до +1 градуса, ночью — от –2 до –7. При этом сохранится облачность, временами ожидается небольшой снег или мокрый снег, а на дорогах — гололедица.

Аналогичная погода прогнозируется в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях. В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях в понедельник и вторник воздух прогреется до +3 градусов, затем температура немного опустится, предупредила Паршина в разговоре с NEWS.ru.

Ранее клинический психолог объяснила, почему февраль считается самым трудным месяцем. После праздничной суеты наступает «жёсткая реальность»: дни ещё короткие, погода мрачная, а до весны далеко. Это, по её словам, создаёт «идеальный коктейль для упадка сил». Эксперт поделилась с Life.ru несколькими советами, которые помогут дождаться конца зимы, сохранив нервы.

