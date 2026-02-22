В Минпросвещения рассказали об изменениях в программе изучения обществознания

С 1 сентября 2026 года обществознание будут изучать только ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов, из школьной программы восьмых классов его исключат. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в девятых-одиннадцатых классах», — пояснил министр.

Кроме того, Кравцов сообщил о завершении подготовки новых единых учебников по обществознанию для старшеклассников.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что Министерство просвещения Российской Федерации изменит правила приёма в педагогические вузы. Уже с 1 сентября вступит в силу приказ, который повлияет на абитуриентов кампании 2027/2028 учебного года. Главное нововведение — отмена обязательного ЕГЭ по обществознанию для поступающих на педагогические направления по математике, физике, астрономии, информатике, химии, биологии, русскому языку и литературе. Вместо него абитуриентам предстоит сдавать профильный предмет.