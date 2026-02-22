Почти половина россиян на собеседованиях лукавят о своём знании иностранных языков

41% россиян так или иначе искажают информацию об уровне владения иностранным языком при трудоустройстве. Как показало исследование Skyeng, соискателей 17% завышают свои навыки, 10% занижают, а 14% стараются избегать этой темы. При этом 38% всегда честны с работодателем, а 21% не сталкивались с языковыми требованиями вовсе.

Более половины респондентов (58%) относятся к этому философски: «Если что — подтяну». Однако 27% уже отказывались от подходящих вакансий из-за несоответствия языковым требованиям (12% делают это часто, 15% — несколько раз). Только 14% считают свой уровень достаточным.

HR-директор Skyeng Темур Джурхадзе в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал ситуацию. Он отметил, что рынок труда становится всё более глобализированным, поэтому требования к знанию языка для многих позиций — норма. Соискателям он посоветовал реалистично оценивать свои навыки и вкладываться в их развитие, а компаниям — делать проверку языка объективной, тестируя конкретные навыки, такие как деловая переписка, презентации или чтение профессиональной литературы.

«Доверие, заложенное на этапе найма, — это основа долгосрочных рабочих отношений», — добавил Джурхадзе.

Life.ru ранее побеседовал с HR-экспертом и узнал, как по невербальным сигналам понять отношение рекрутера к кандидату. Как пояснила наша собеседница, открытая поза, наклон корпуса в сторону собеседника и устойчивый зрительный контакт говорят о живом интересе. Активные кивки и вовлечённость в диалог — признаки того, что рекрутер переключается в режим неформального общения.