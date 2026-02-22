Россиянам рассказали, как не ошибиться при выборе семян для рассады

Для получения крепкой и здоровой рассады необходимо правильно подготовить семена, подобрать качественный грунт и создать благоприятные условия для роста. Об этом рассказали эксперты сети строительных гипермаркетов «Дом Лента».

«Чтобы повысить всхожесть и устойчивость растений к болезням, необходимо приготовить семена к посеву. В первую очередь следует отобрать крупные и здоровые семена. Для проверки качества их можно погрузить на 10-15 минут в слабый солевой раствор (1 ст. ложка соли на 1 литр воды): пригодные для посадки семена осядут на дно, а пустые всплывут», — посоветовали специалисты в разговоре с «Газетой.Ru».

Они также рекомендуют дезинфицировать семена в марганцовке или биопрепаратах, а для ускорения прорастания замачивать во влажной ткани на 12–24 часа. Почвосмесь должна быть рыхлой, питательной и воздухопроницаемой. Её можно купить или приготовить самостоятельно из торфа, дерновой земли, перегноя и песка, обязательно обеззаразив перед посадкой.

Сроки посева зависят от культуры и региона. Томаты сеют с конца февраля до середины марта, перцы и баклажаны — в середине февраля, огурцы — в апреле. Для раннего урожая эксперты советуют выбирать скороспелые сорта. Чтобы рассада была крепкой, нужно соблюдать температурный режим (+20–25°C днём), досвечивать фитолампами (12–14 часов), умеренно поливать, пикировать и закаливать перед высадкой.

Февраль подходит к концу, и это последний шанс посеять культуры с длительным вегетационным периодом. Эксперты ПНИПУ рекомендуют уже сейчас заняться перцем, баклажанами, ранними томатами, корневым сельдереем, луком-пореем и цветами. При подготовке важно выбирать качественные семена, а перец с баклажанами сажать сразу в отдельные горшки — они плохо переносят пикировку.