«Минимум усилий»: Life.ru выяснил, как мужчины портят лицо и почему их кожа стареет быстрее

Мужской уход за кожей часто ограничивается умыванием и бритьём. Такой подход приводит к проблемам, которые мужчины нередко считают нормой. О самых частых ошибках Life.ru рассказала заведующий консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина.

Уход за кожей у мужчин нередко сводится к принципу «минимум усилий», однако именно это и становится причиной большинства дерматологических проблем. Кожа лица ежедневно сталкивается с агрессивной внешней средой, механическим воздействием и стрессом, поэтому требует грамотного подхода. Ирина Кондрахина Заведующий консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук

Эксперт подчёркивает, что одной из самых распространённых ошибок остаётся умывание обычным мылом. Нормальный pH кожи составляет около 4,5–5,5, тогда как у мыла он щелочной — 9–11. Такое различие разрушает липидный барьер и нарушает микробиом кожи. В ответ на пересушивание кожа начинает вырабатывать больше себума, и появляется парадоксальное сочетание жирности и шелушения.

Не менее частая проблема — отсутствие регулярного очищения. За сутки кожа выделяет до 1–2 граммов себума, который смешивается с пылью и микроорганизмами. Без полноценного очищения поры постепенно закупориваются, формируются воспаления и комедоны.

Специалист также обращает внимание на привычку наносить крем на неочищенное лицо. Увлажняющее средство, нанесённое поверх себума и загрязнений, создаёт окклюзию и может усиливать воспалительные процессы. Крем не заменяет очищение — он работает только на подготовленной коже.

«Кроме того, многие проблемы связаны с бритьём. Раздражение после бритья многие считают нормой, однако покраснение и жжение — это проявление повреждения эпидермального барьера. Частое использование тупых лезвий и спиртосодержащих средств усиливает трансэпидермальную потерю влаги и провоцирует хроническое воспаление. Правильная подготовка кожи и мягкие средства после бритья значительно снижают риск псевдофолликулита», — отмечает собеседница Life.ru.

Отдельного внимания требует борода. Волосы на лице удерживают влагу, частицы пищи и кожное сало, формируя благоприятную среду для размножения бактерий. При недостаточной гигиене это может вызывать воспаление кожи и обострение себорейного дерматита.

Ещё одна недооценённая тема — солнцезащита. По данным Всемирной организации здравоохранения, ультрафиолет остаётся основным фактором развития рака кожи и фотостарения. Даже в пасмурную погоду до 80% УФ-лучей достигают поверхности земли. Поэтому защита от солнца должна быть ежедневной привычкой: важно использовать крем с SPF 30+ каждый день — это простой шаг, который помогает сохранить здоровье кожи и замедлить её преждевременное старение.

Ранее косметолог Мария Долматова объяснила Life.ru, что холод, ветер и сухой воздух замедляют обновление клеток эпидермиса и снижают защитные функции кожи. Уже при температуре ниже +5 °C кожа реагирует снижением собственной активности, поэтому зимой важно корректировать уход. Эксперт советовала отказаться от средств со спиртом, использовать более насыщенные кремы и уделять внимание церамидам, которые укрепляют барьер и снижают потерю влаги. Она также напоминала о необходимости солнцезащиты даже в холодное время года.