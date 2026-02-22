Олимпиада в Милане
Регион
22 февраля, 01:22

Трамп заявил, что США направят госпитальное судно к берегам Гренландии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке американского госпитального судна к побережью Гренландии для оказания медицинской помощи местному населению. Соответствующее заявление республиканец сделал в субботу в социальной сети Truth Social.

«В сотрудничестве с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает. Оно уже в пути», — заявил американский лидер.

Напомним, что в декабре прошлого года глава Белого дома назначил губернатора Луизианы своим специальным посланником по Гренландии. После назначения Лэндри пообещал приложить усилия для присоединения острова к Соединённым Штатам, что спровоцировало дипломатический скандал с Данией и вызов посла США в МИД королевства.

В конце января американская администрация сообщила о начале переговоров о дальнейшей судьбе Гренландии, выразив надежду на заключение выгодной сделки как для Вашингтона, так и для Европы. В Белом доме отметили, что по ряду вопросов уже удалось достичь прогресса.

Рубио назвал «очень оптимистичными» переговоры по Гренландии

Ранее сообщалось, что США могут получить контроль над отдельными участками Гренландии в рамках сделки в НАТО. Военные представители стран альянса рассмотрели компромиссный вариант. Согласно ему, Дания передаст Вашингтону суверенитет над небольшими территориями острова для строительства военных баз.

