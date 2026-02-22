Врач объяснила, почему строгие диеты с нумерованными «столами» канули в прошлое

Современная гастроэнтерология отказывается от универсальных диет с длинными списками запретов. Об этом рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

«Почему столы с исключением продуктов или даже целой группы продуктов уже не актуальны? Потому что один и тот же продукт и даже разное количество одного и того же продукта могут у одного человека вызвать усиление симптомов со стороны ЖКТ, а у другого нет», — объяснила врач в интервью «Газете.Ru».

Она подчеркнула, что слишком ограничительные диеты ухудшают качество жизни и могут провоцировать срывы. Вместо тотальных запретов Головчанская рекомендует искать индивидуальные триггеры с помощью пищевого дневника и придерживаться сбалансированного питания, например, «Правила трёх» (RO3s), которое подразумевает регулярное питание с балансом белков, жиров, углеводов, а также включение «еды-баловства».

Ранее диетолог в беседе с Life.ru перечислила пять мифов, мешающих реально решить проблему лишнего веса. Специалист подчеркнула, что ВОЗ рассматривает ожирение как хроническое состояние, требующее комплексного подхода, а не быстрых диет.