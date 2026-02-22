Британские власти вместе с европейскими союзниками занимаются созданием дополнительных очагов напряжённости для России вне зависимости от успеха урегулирования украинского конфликта. Об этом говорится в материале издания L’AntiDiplomatico.

Автор публикации подчёркивают, что европейские страны продолжают действовать в логике перманентного противостояния в «серой зоне» между миром и войной. Примечательно, что такой подход открыто признаётся даже высокопоставленными представителями британских спецслужб.

Как указывается в статье, сложившаяся ситуация выгодна целому ряду игроков. В частности, европейская оборонная промышленность получает рекордные прибыли, а британские компании также фиксируют финансовые успехи на фоне конфликта. Рост военных бюджетов подаётся как вынужденная мера в ответ на «постоянную угрозу».

Кроме того, для многих западных лидеров мирное урегулирование без очевидного поражения России несёт политические риски, поскольку может обнажить социальные и энергетические издержки, накопленные за последние годы. Как отмечают в издании, конфликт на Украине давно вышел за рамки регионального и превратился в действенный инструмент корректировки внутриполитического баланса на Западе.

Ранее профессор политологии в Университете Род-Айленда в США Николай Петро заявил, что в Европе активизируются силы, выступающие за диалог с Россией. По его словам, таких голосов много как в Германии, так и в других государствах объединения. Эксперт подчеркнул, что русофобская политика лидеров стран ЕС вызывает реакцию противоположных политических сил. И чем агрессивнее ведёт себя то же немецкое правительство Фридриха Мерца, тем большее сопротивлении оно будет встречать.