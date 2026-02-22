Олимпиада в Милане
Регион
22 февраля, 04:27

Последний вывозной рейс для россиян вылетел из Кубы в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Из Варадеро на Кубе в Москву вылетел последний вывозной рейс российских туристов. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Рейс FV6928 авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта имени Хуана Гуальберто Гомеса в 20:30 по местному времени. Изначально время вылета было запланировано на 19:25. Самолёт приземлится в Шереметьево в 16:49 по московскому времени. Но согласно сервису FlightAware, он прибудет в 15:20.

Путин: Россия не приемлет санкций против Кубы
Путин: Россия не приемлет санкций против Кубы

Ранее Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей назвала энергетическую блокаду республики настоящим геноцидом кубинского народа. Она призвала мировое сообщество активнее выступать в защиту Острова свободы. Спикер Совфеда подчеркнула, что никаких оснований для нападок на мирную страну нет, а попытки сменить власть на острове являются грубым нарушением международного права.

