Из Варадеро на Кубе в Москву вылетел последний вывозной рейс российских туристов. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Рейс FV6928 авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта имени Хуана Гуальберто Гомеса в 20:30 по местному времени. Изначально время вылета было запланировано на 19:25. Самолёт приземлится в Шереметьево в 16:49 по московскому времени. Но согласно сервису FlightAware, он прибудет в 15:20.

Ранее Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей назвала энергетическую блокаду республики настоящим геноцидом кубинского народа. Она призвала мировое сообщество активнее выступать в защиту Острова свободы. Спикер Совфеда подчеркнула, что никаких оснований для нападок на мирную страну нет, а попытки сменить власть на острове являются грубым нарушением международного права.