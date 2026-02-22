Олимпиада в Милане
22 февраля, 05:38

Во Владикавказе старший брат зарезал 14-летнюю сестру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thirdparty

Во Владикавказе задержали несовершеннолетнего, который жестоко расправился с собственной сестрой. Как пишет kp.ru, трагедия произошла 16 февраля: родители ушли из дома, а когда вернулись — нашли тело 14-летней школьницы. Она была ещё жива, но находилась в тяжёлом состоянии. В больнице пострадавшая скончалась.

Работа сотрудников СК на месте убийства несовершеннолетней во Владикавказе. Видео © Telegram / Следком

Врачи сразу сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, так как смерть очевидно насильная. Задержан 17-летний брат убитой. Против парня возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что подросток и сестра не ссорились. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

В Петербурге завели дело против матери убитого педофилом мальчика

Ранее в Нижегородской области мужчина погиб в результате схода глыбы льда. Всего с начала месяца в регионе уже фиксировали несколько случаев схода снега, пострадали несколько человек.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

