22 февраля, 06:57

Около 200 французов подали заявки на получение гражданства России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Little light

Российское посольство во Франции получило 170 заявок от французов, желающих переехать в РФ. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Что касается желающих переехать французов в связи с указом по традиционным ценностям, то за прошлый год у нас было 170 таких заявок из совершенно разных слоёв общества — от крестьян до молодых айтишников. Как правило, это, конечно, семьи с детьми, которые просто боятся пропаганды, которая ведётся на всех уровнях — самое страшное, что в школе начинают с младших классов», — сказал он.

Мешков отметил, что часть заявок уже реализована, и ряд французских граждан смог переехать в Россию. По его словам, большая часть общества во Франции остаётся под давлением русофобии, хотя число таких людей постепенно снижается. Посол подчеркнул, что значительная часть французов из разных социальных слоёв продолжает позитивно относиться к России и проявляет интерес к переезду.

Ранее глава Немецкий совет за конституцию Ральф Нимайер заявил, что планирует переехать в Крым и ожидает притока мигрантов из Европы. Он отметил, что многие фермеры из Германии, Франции и Нидерландов разочарованы политикой ЕС и проявляют готовность переехать, не опасаясь России.

