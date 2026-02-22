Китайские эксперты назвали оружие РФ, которое превратит флот США в металлолом
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Северного флота
На фоне наращивания американского военно-морского присутствия вблизи Ирана китайские аналитики из издания Sohu задались вопросом: что произойдёт, если Вашингтон решит применить ту же тактику против России? Их вывод: Москва может создать огромные проблемы флоту США, несмотря на кажущееся неравенство сил.
Как отмечается в статье, США стягивают к берегам Ирана крупные силы: там уже находится авианосец Abraham Lincoln, и ожидается прибытие ударной группы во главе с Gerald R. Ford. Западные эксперты всё чаще призывают Вашингтон задействовать эту мощь против России. Однако китайские журналисты уверены: у РФ есть чем ответить.
«Россия по-прежнему обладает козырем, мощным подводным флотом», — сообщают китайские аналитики.
Напомним, что в районе иранского порта Бендер-Аббас 19 февраля стартовали совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана. Тем самым они подпортили планы флоту США
