Италия тратит 3 млн рублей в день на охрану яхты Мельниченко

Конфискованная у российского миллиардера Андрея Мельниченко яхта ежедневно обходится итальянским налогоплательщикам в сумму около трёх миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, эти средства уходят на охрану и техническое обслуживание судна, которое уже четыре года стоит на якоре в порту Триеста.

Стоимость самой яхты оценивается в 575 миллионов долларов, что эквивалентно более 44 миллиардов рублей. Ежедневные расходы на её содержание составляют 35 тысяч долларов. Как выяснили журналисты, деньги тратятся из-за необходимости поддерживать сложные бортовые системы корабля в рабочем состоянии, чтобы предотвратить их износ. Инженеры и техники в ежедневном режиме отслеживают состояние всех компонентов яхты.

В попытке возместить затраты гиды предлагают туристам прогулки к судну, которое уже успело стать местной достопримечательностью. Во время экскурсии, цена которой составляет от 154 до 438 долларов, путешественникам рассказывают о футуристическом дизайне яхты и её значении для порта Триеста. Что касается собственника арестованного судна Андрея Мельниченко, то он сейчас находится в ОАЭ.

Ранее стало известно, что супруга российского миллиардера Андрея Мельниченко Александра проиграла в суде попытку отменить санкции ЕС. Европейские регуляторы сочли, что даже возможная косвенная финансовая выгода, которую могла бы получить супруга от активов мужа, является достаточным основанием для введения против неё ограничительных мер.