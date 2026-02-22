IT-специалисты массово преуменьшают опыт из-за дефицита вакансий в России

Из-за дефицита вакансий для опытных IT-специалистов россияне стали приукрашивать резюме и занижать уровень навыков, чтобы устроиться на средние должности. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Отток иностранных компаний и возвращение релокантов создали перенасыщение рынка труда опытными программистами. Руководство предпочитает нанимать сотрудников со средним уровнем квалификации — миддлов, чтобы избежать проблем с оверквалифицированными кадрами, которые могут быстро потерять мотивацию или уйти при получении более выгодного предложения.

Многие айтишники подстраиваются под эту ситуацию: они переделывают резюме и «прикидываются» миддлами, что позволяет им получить работу с меньшей ответственностью и даже совмещать несколько должностей. Для джунов ситуация противоположная — им часто не хватает практических навыков, несмотря на успешное прохождение курсов и теоретическую подготовку.

«Это люди, которые прошли быстрые курсы по IT. Как правило, такие претенденты ищут лёгкие деньги и считают, что можно не работать. Их берут. А позже выясняется, что этот «специалист» ничего не умеет», — заключил Go-разработчик крупной российской IT-компании Иван.

По данным рекрутинговых сервисов, около 70 % IT-специалистов в России сейчас испытывают трудности при поиске работы: количество вакансий сократилось с более 90 тысяч в 2024 году до 62 тысяч в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на услуги сантехников, что привело к увеличению цен на их работы. Эта профессия даже потеснила айтишников, которые ранее были очень востребованы на рынке труда.