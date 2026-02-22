Украинские боевики атаковали двумя беспилотниками нефтебазу в южной части Луганска. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём канале в мессенджере Max.

По словам руководителя региона, киевский режим не в силах смириться с неудачами на линии соприкосновения, поэтому вновь наносит удары по гражданским объектам и мирному населению.

Пасечник рассказал, что сегодня на рассвете два вражеских дрона нанесли удар по территории нефтебазы, расположенной на юге города. В результате этой атаки пострадал охранник предприятия.

Из-за прямого попадания беспилотников произошла разгерметизация резервуара с горючим, вспыхнул сильный пожар. Как отметил глава ЛНР, к тушению огня и минимизации ущерба подключены все экстренные службы.

Тем временем сотрудники регионального управления Следственного комитета России уже документируют обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу по факту этого преступления.

Ранее ВСУ нанесли удар по школе в Луганске в момент нахождения там детей, применив новые типы беспилотных летательных аппаратов. Специалисты, изучив обломки, установили, что данные БПЛА не подпадают под регламентацию Женевской конвенции, а значит, их поражающие свойства и уровень угрозы для гражданского населения не оценивались международным сообществом.