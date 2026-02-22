Блогерша Айза в третий раз вышла замуж и показала счастливое фото

Популярная блогерша Айза-Лилуна Ай, бывшая жена рэпера Гуфа, объявила о третьем браке. Её избранником стал Степан Кузьменко. Своим счастьем она поделилась в социальных сетях.

«22.02.2026. Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото. Счастливые и под берёзками. Ура! Мы теперь муж и жена», — написала Айза.

В блоге Айза опубликовала снимок, на котором демонстрирует официальные документы о браке с новым мужем. Подписчики сразу начали поздравлять пару, отмечая искренность и трогательность поста. Свадебная фотография, сделанная на фоне картины с берёзами, стала символом начала нового этапа в жизни блогерши.

