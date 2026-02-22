Клещи в этом году начнут сосать россиян раньше

Снежная и морозная зима только помогает клещами дожить до весны. По словам врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгении Калининой, обильные осадки создали членистоногим термоизоляционную «подушку», защищающую их от минусовых температур.

«Иксодовые клещи зимуют преимущественно в лесной подстилке. Это слой из опавших листьев, сухая трава, мох. Он выполнил функцию естественного утеплителя. И под снежным покровом, даже в сильные морозы, температура в постилке вообще не отпускается ниже нуля», — пояснила эксперт.

И если весна придёт раньше — стоит ожидать преждевременного пика активности клещей. Их в целом будет больше, в случае сильного прогрева особую осторожность нужно будет соблюдать уже в апреле. Обычно самым опасным месяцем является май, отметила биолог.

«Риск укусов и передачи клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) может быть достаточно высоким уже в первой половине весны», — заключила собеседница РИА «Новости».

Ранее жителей Москвы и Центральной России обрадовали скорым наступлением весны. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, устойчивое тепло в столице будет наблюдаться уже со второй половины марта. Плюсовые температуры придут в город раньше обычного.