Сотрудники московского элитного клуба Artisté заявили о долгах по зарплате

В московском премиум-клубе Artisté, который позиционирует себя как пространство для «новой элиты», сотрудники заявили о задержках зарплат. По их словам, общий долг перед командой уже превысил миллион рублей. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Один из работников, занимавший должность директора по маркетингу и оформленный по ГПХ, рассказал, что за декабрь и январь не получил 254 тысячи рублей. Он утверждает, что гендиректор Мелания Рожкова сначала «кормила завтраками», а затем перестала выходить на связь. 16 февраля ему пообещали перенести выплаты на март, после чего, по его словам, заблокировали в рабочих чатах вместе с другими сотрудниками.

В итоге часть команды уволилась и направила жалобу в трудовую инспекцию. Также, по информации источников, у компании помимо зарплатных долгов накопилось около 2 млн рублей обязательств, а сам проект работает в убыток. При этом вход в клуб стоит недешево: 100 тысяч рублей вступительного взноса и подписка — 180 тысяч за полгода или 250 тысяч за год. Среди гостей называют представителей бизнеса, искусства и блогосферы.

Ранее россиян предупредили о массовом сокращении премий и заморозке индексации зарплат. Изменения на рынке труда заставляют работодателей пересматривать системы оплаты: до 40% компаний в 2026 году рассматривают или уже применили заморозку индексации зарплат.