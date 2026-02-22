Старшеклассника обвинили в совершении 300 преступлений против детей

В американском штате Пенсильвания 18-летнему старшекласснику предъявили обвинения по более чем 300 эпизодам тяжких преступлений. Среди них — торговля детьми, изнасилования и шантаж. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Речь идёт о Захарии Абрахаме Майерсе из Макмюррея. Его арестовали в пятницу, и в настоящий момент подросток находится в тюрьме округа Вашингтон в ожидании предварительного слушания. Судья назвал его «угрозой для общества» и «лицом, склонным к побегу», в связи с чем ему было отказано в освобождении под залог.

По данным следствия, Майерс выходил на связь с несовершеннолетними в социальных сетях, выдавая себя за порнозвезду. Затем он принуждал детей отправлять ему интимные фото и видео. В его телефоне были обнаружены порнографические материалы. Жертвами преступлений стали более 20 детей.

Ранее в США 11-летний подросток застрелил приёмного отца после конфликта из-за игровой приставки Nintendo Switch. Мужчина забрал приставку у сына перед сном, что вызвало конфликт. Ребёнок нашёл ключ от сейфа, взял отцовский револьвер и выстрелил в спящего родителя.