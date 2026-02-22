В Азербайджане девятиклассник надругался над первоклассником в школьном туалете

В селе Худжбала Азербайджана девятиклассника задержали по подозрению в сексуальном насилии над учеником начальной школы. Инцидент произошёл в школьном туалете, куда первоклассника заманил старший парень, чтобы совершить действия сексуального характера. Об этом пишет Oxu.az.

По словам отца пострадавшего, информация о случившемся дошла до учителей, но меры не были приняты. Директор школы подтвердила, что получила сообщение о происшествии, но не смогла вмешаться сразу из-за собственных уроков. Позже о ситуации узнали правоохранительные органы, и в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее Life.ru писал, что в Ингушетии завели дело против родственников девушки, сбежавшей из дома из-за насилия. Руководство следственного управления по Республике Ингушетия держит ход и результаты этого дела на личном контроле.