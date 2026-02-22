Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 10:32

Новенький смартфон рванул в руках у жительницы Волгограда

Обложка © V1.ru

Обложка © V1.ru

Новенький смартфон взорвался в руках у жительницы Волгограда. Дочь Марины Третьяковой рассказала журналистам, что купила телефон в подарок маме на одном из маркетплейсов. Спустя несколько дней Honor 90 за 30 тысяч рублей внезапно заискрился прямо во время использования.

Телефон, взорвавшийся в руках у жительницы Волгограда. Фото © V1.ru

Телефон, взорвавшийся в руках у жительницы Волгограда. Фото © V1.ru

«Нам повезло, рядом был трёхлетний ребёнок — успела оттолкнуть, но на руке ожог. Телефон продолжал дымить, искриться и ещё раз взорвался, пока бежали в ванную с ним, чтобы в воду положить», — поделилась женщина.

По словам собеседницы V1.ru, дым был настолько сильный, что в квартиру её мамы сбежались соседи, списавшие всё на пожар. Причём при покупке она проверила сертификацию смартфона, и всё было в порядке.

Теперь же выяснилось, что Honor Марины — не единственный взорвавшийся среди тех, что купили у данного продавца. Неизвестный успел продать 62 устройства.

Пауэрбанк взорвался у россиянки во время поездки на теплоходе в Эквадоре
Пауэрбанк взорвался у россиянки во время поездки на теплоходе в Эквадоре

Ранее в одной из московских квартир взорвался духовой шкаф. Пострадали женщина и её ребёнок, их госпитализировали. Ударная волна разнесла стёкла и фрагменты корпуса.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar