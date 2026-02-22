Новенький смартфон рванул в руках у жительницы Волгограда

Новенький смартфон взорвался в руках у жительницы Волгограда. Дочь Марины Третьяковой рассказала журналистам, что купила телефон в подарок маме на одном из маркетплейсов. Спустя несколько дней Honor 90 за 30 тысяч рублей внезапно заискрился прямо во время использования.

Телефон, взорвавшийся в руках у жительницы Волгограда. Фото © V1.ru

«Нам повезло, рядом был трёхлетний ребёнок — успела оттолкнуть, но на руке ожог. Телефон продолжал дымить, искриться и ещё раз взорвался, пока бежали в ванную с ним, чтобы в воду положить», — поделилась женщина.

По словам собеседницы V1.ru, дым был настолько сильный, что в квартиру её мамы сбежались соседи, списавшие всё на пожар. Причём при покупке она проверила сертификацию смартфона, и всё было в порядке.

Теперь же выяснилось, что Honor Марины — не единственный взорвавшийся среди тех, что купили у данного продавца. Неизвестный успел продать 62 устройства.

Ранее в одной из московских квартир взорвался духовой шкаф. Пострадали женщина и её ребёнок, их госпитализировали. Ударная волна разнесла стёкла и фрагменты корпуса.