«Из меня была бы лепешка»: Житель Новороссийска чудом выжили после падения лифта с 14-го этажа

В Новороссийске мужчина пострадал в результате падения лифта. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

Кабина сорвалась вниз, пролетев с 14 по восьмой этаж. По предварительной версии, причиной аварии стал лопнувший трос. Мужчина пояснил, что в первые секунды падения успел присесть на корточки, однако удар о лампу на потолке был такой силы, что он ненадолго потерять сознание.

Описывая своё состояние, пострадавший рассказал, что при падении ударился локтем и коленом, а также рассёк подбородок, однако серьёзных травм, по его словам, удалось избежать.

«Приехавшие полицейские сказали, что мне повезло, я родился в рубашке вообще – мог бы упасть на первый этаж, и из меня бы была лепёшка полная», — рассказал пострадавший журналистам.

Теперь мужчина намерен подать заявления в надзорные органы и в адрес управляющей компании. В настоящий момент проверку по факту случившегося проводит прокуратура.

Однако у управлящей компании другая версия событий. По данным того же телеграм-канала, специалисты УК «РГС» провели собственную проверку и не обнаружили следов аварии. Они заявили, что их специалисты выехали на место через 15 минут после заявки и не нашли подтверждения аварии. Там пояснили, что все лифты исправны, тросы целы, ловители сработали штатно, а лифт не опечатан. Ни пострадавшего, ни полиции, ни скорой на месте, по их заявлению, не оказалось.

Причиной же происшествия там назвали скачок напряжения из-за отключения света — в высокоскоростном лифте у пассажира могла возникнуть иллюзия падения. В УК подчеркнули, что готовы предоставить оборудование и документы для проверки контролирующим органам.

Ранее в московской новостройке лифт с матерью и ребёнком сорвался в шахту с 10-го этажа. Несовершеннолетнего госпитализировали с ушибом головы, у матери диагностировали сотрясение и множественные ушибы.