Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за покушением на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева стоят украинские спецслужбы. Он также отметил наличие признаков причастности Великобритании к этому инциденту.

«Однозначно заказчиками являются спецслужбы Украины, но виден британский след», — подчеркнул Бортников в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Подробности расследования и обстоятельства покушения пока не разглашаются. Директор ФСБ добавил, что Россия никогда не забудет и не простит преступлений киевского режима.