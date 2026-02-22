Бортников: При расследовании покушения на генерала Алексеева обнаружен британский след
Место покушения на генерала Алексеева. Обложка © Life.ru
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за покушением на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева стоят украинские спецслужбы. Он также отметил наличие признаков причастности Великобритании к этому инциденту.
«Однозначно заказчиками являются спецслужбы Украины, но виден британский след», — подчеркнул Бортников в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
Подробности расследования и обстоятельства покушения пока не разглашаются. Директор ФСБ добавил, что Россия никогда не забудет и не простит преступлений киевского режима.
Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено в Москве 6 февраля. Исполнителем стал уроженец Украины, гражданин России Любомир Корба, который выстрелил в офицера в подъезде его дома. Преступнику удалось скрыться с места происшествия, однако он был задержан в ОАЭ и российской стороне. Любомир Корба, Виктор Васин и Павел Васин арестованы как исполнители покушения. Ещё одна соучастница, Зинаида Серебрицкая, сбежала за рубеж и была объявлена в розыск.
