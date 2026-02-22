Олимпиада в Милане
22 февраля, 11:31

Врач назвал два аптечных препарата, ставших «наркотиками» для пожилых людей

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал «Газете.Ru» о феномене «аптечной наркомании» — патологическом употреблении лекарств не для лечения, а для изменения психического состояния. В группу риска попадают в том числе популярные у пожилых людей средства.

По словам эксперта, зависимость от лекарств часто формируется незаметно. Она начинается с попытки справиться с тревогой, бессонницей или стрессом, но со временем дозы растут, а без препарата человек чувствует себя неустойчиво. Чаще всего речь идёт о седативных, снотворных и обезболивающих средствах, включая опиоидные анальгетики.

Особое внимание Исаев обратил на корвалол и валокордин, содержащие фенобарбитал — барбитурат с седативным действием.

«При регулярном самостоятельном использовании «для успокоения» возможно формирование зависимости. Человек постепенно увеличивает дозу, начинает носить пузырёк с собой, испытывает тревогу без него. У особенно тревожных пациентов счёт может идти на 1–2 пузырька в день, здесь речь уже идёт о зависимости», — предупредил врач.

Он добавил, что в числе препаратов, используемых как наркотик, также бензодиазепины, включая алпразолам, известный как «ксанакс».

В ФАС объявили о снижении цен на четыре жизненно важных лекарства

Ранее Life.ru писал, что суд обязал Минздрав Кубани выплатить пациентке 500 тысяч рублей за препарат. Лекарство она не могла получить в больнице, и ей пришлось покупать его самостоятельно. Ради этого пациентка распродала свои вещи.

Дарья Денисова
