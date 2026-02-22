Какой памятник выдержит испытание временем и стоит ли платить за него миллионы: советы эксперта

Создание надгробного памятника может обойтись в самые разные суммы — всё зависит от материала, вида нанесения фото и толщины монумента. И здесь важно знать некоторые хитрости, так как ошибки при выборе производителя почти всегда заканчиваются дополнительными расходами и проблемами в уходе. Об этом рассказал директор по производству в компании «Данила-Мастер» Алексей Леньшин.

По словам эксперта, важно не ошибиться в выборе материала — чем он плотнее, тем дольше памятник простоит. Например, мрамор довольно пористый, и уже через десять лет он начнёт смотреться неряшливо. А некоторые продавцы втюхивают крашеный химией чёрный гранит. Спустя пару сезонов он сильно потеряет в цвете, предупреждает собеседник «Газеты.ru». Одним же из лучших на рынке является габбро-диабаз, способный много лет сохранять отличный внешний вид.

Что касается портретов, то лучше отдать предпочтение гравировке. Леньшин пояснил, что фотография на керамограните хоть и выглядит намного реалистичнее, имеет срок службы в разы меньше, чем обычная гравировка. А на популярные некогда портреты на стекле вообще лучше не смотреть — прослужат они не более года.

При установке памятника важно не скупиться на установке. Важно, чтобы бетонная платформа была шире могилы и перекрывала некопаный грунт минимум на 30 сантиметров. Тогда монумент простоит годы, а при подмывании земли вернуть его на месте не составит труда.

Финальная стоимость памятника зависит от целого ряда факторов. Например, за работы от авторских студий с участием архитекторов могут затребовать до нескольких миллионов рублей, а начинающие мастеры — по низу рынка. Эксперт рекомендует не впадать в крайности и проконсультироваться в нескольких местах.

«Я бы не рекомендовал заказывать надгробный памятник у самых дешёвых и самых дорогих производителей без понимания, за какие именно характеристики вы платите и что получите в итоге», — заключил Леньшин.

