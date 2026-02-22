Россиянам объяснили, что происходит внутри организма при частом поедании быстрых блюд

Лапша и пюре быстрого приготовления при регулярном употреблении могут нанести серьёзный вред здоровью. Врач-гастроэнтеролог Анастасия Андрианова рассказала «Газета.ru», как минимизировать вред при их употреблении.

«Продукты быстрого приготовления обычно состоят из лапши либо картофеля, высушенных овощей, основы для бульона со специями. В составе последней нередко присутствуют ингредиенты, способные отрицательно повлиять на организм при систематическом потреблении», — говорится в сообщении.

В состав продуктов быстрого приготовления входят трансжиры, насыщенные жирные кислоты, консерванты и фосфатные соединения. Они повышают риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, а также могут негативно влиять на почки. Патока, используемая в качестве подсластителя, при частом употреблении нарушает усвоение углеводов, что ведёт к набору веса и может спровоцировать диабет II типа.

Высокая калорийность — ещё один минус: одна порция содержит около 400 калорий, что составляет около 20% суточной нормы взрослого человека. При этом такая еда бедна клетчаткой, необходимой для нормального пищеварения, и содержит избыток соли, что грозит гипертонией и проблемами с почками. Частое питание подобной пищи может привести к набору веса.

Эпизодическое употребление лапши или картофеля быстрого приготовления, например раз в месяц, безопасно для здоровья. Тем не мене включать такую еду в повседневный рацион не рекомендуется. Если же полноценный приём пищи всё же пришлось заменить быстрым перекусом, врач советует использовать не весь пакетик со специями, а только половину или треть. Не лишним будет дополнить блюдо белком, например варёным яйцом, и продуктами с клетчаткой — овощами или зеленью.

Хорошей альтернативой для быстрого перекуса Андрианова назвала бутерброд из цельнозернового хлеба с нежирным сыром и отварной куриной грудкой или греческий творог с ягодами и фруктами. Для составления индивидуального плана питания она рекомендует обращаться к гастроэнтерологу или диетологу. Так, специалист поможет сформировать наиболее подходящее меню с учётом особенностей организма.

