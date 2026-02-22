Олимпиада в Милане
22 февраля, 11:28

Не спешите срезать солому: Россиянкам рассказали, как привести волосы в порядок после зимы

Стилист рассказал, как можно восстановить волосы после зимы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Зимнюю сухость волос помогут устранить спа-уходы на основе арганового масла, а также регулярные увлажняющие и питательные маски. Об этом «Газете.ru» сообщил топ-стилист Александр Аванесов.

«Зима для волос — это идеальный шторм: мороз, ветер, шапки, шарфы и отопление дома. К весне мы видим сухость, тусклость, спутывание и иногда зуд кожи головы», — отметил Аванесов.

Восстановление волос стоит начинать не с самой «мощной» маски, а с правильной диагностики. Сухость может проявляться по-разному — как у окрашенных пористых волос, так и у тонких натуральных, которым просто не хватает защиты. Поэтому важно определить реальные потребности волос и кожи головы.

В домашнем уходе стилист рекомендует сосредоточиться на мягком очищении, увлажнении и питании. Мыть голову лучше не чаще двух–трёх раз в неделю, нанося шампунь только на кожу головы. После каждого мытья необходимо использовать кондиционер или бальзам, а маски — применять один–два раза в неделю, выдерживая их под тёплым полотенцем.

Аванесов подчеркнул, что горячая сушка и укладка усиливают ломкость, поэтому предпочтительнее завершать сушку прохладным воздухом. Отдельно он отметил эффективность спа-уходов с аргановым маслом — они помогают снять обезвоженность, не утяжеляя волосы и сохраняя лёгкость локонов.

Пора расцвести! Готовимся к весне в феврале 2026-го: уход за кожей, волосами, телом и иммунитетом

Ранее стало известно, что на сегодняшний день не существует анализов, способных заранее предсказать начало облысения. Пациенты обычно обращаются к врачу уже после того, как заметят усиленное выпадение волос. Перечень обследований всегда подбирается индивидуально после сбора анамнеза и осмотра.

