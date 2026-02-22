Олимпиада в Милане
22 февраля, 11:55

В Петербурге дворник чудом поймал выпавшего из окна 7-го этажа ребёнка

Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге дворник чудом поймал семилетнего ребёнка, выпавшего из окна. Как пишет «Mash на Мойке», всё произошло на Петрозаводской улице. Мальчик упал с высоты седьмого этажа.

По словам очевидцев, коммунальщик получил перелом рёбер и руки. Ребёнка госпитализировали в реанимацию. Предварительно, у него диагностировали перелом ноги.

Ранее житель Самары вышел из подъезда на улицу и тут же получил ледяной глыбой по голове. Мужчина смог самостоятельно вернуться домой и вызвать скорую помощь. Ему диагностировали ушиб мозга с кровоизлиянием.

