В Петербурге дворник чудом поймал выпавшего из окна 7-го этажа ребёнка
Обложка © Telegram / Mash на Мойке
В Санкт-Петербурге дворник чудом поймал семилетнего ребёнка, выпавшего из окна. Как пишет «Mash на Мойке», всё произошло на Петрозаводской улице. Мальчик упал с высоты седьмого этажа.
По словам очевидцев, коммунальщик получил перелом рёбер и руки. Ребёнка госпитализировали в реанимацию. Предварительно, у него диагностировали перелом ноги.
Ранее житель Самары вышел из подъезда на улицу и тут же получил ледяной глыбой по голове. Мужчина смог самостоятельно вернуться домой и вызвать скорую помощь. Ему диагностировали ушиб мозга с кровоизлиянием.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.