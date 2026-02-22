Олимпиада в Милане
22 февраля, 13:14

Интерпол разыскивает российского милфхантера Яйцеслава после секс-трипа по Африке

Владислав Люльков. Обложка © VK / Владислав Люльков

Интерпол занялся российским пикапером Яйцеславом. По данным SHOT, после секс-трипа по Африке, в ходе которого 36-летний Владислав Люльков записывал все тонкости свиданий с местными девушками и, возможно, успел заразить одну из них ВИЧ, власти Ганы и Кении опубликовали паспортные данные и объявили блогера в международный розыск.

Провокационные видео Владислава о встречах с африканскими женщинами уже несколько недель будоражат Чёрный континент, и его действия обсуждают на уровне министров. Где сейчас находится Яйцеслав — никто не знает. Вполне вероятно, что после публикаций в СМИ блогер уехал в Азию. Аккаунты, где наш соотечественник выкладывал видео, удалены.

Напомним Владислав Люльков активно снимал свои похождения по Африке, в том числе свидания с местными девушками. На кадрах, вызвавшие широкий резонанс в Кении и Гане, также оказывался секс с иностранками. Известно, что россиянин продавал их за деньги. Жертвы уже пожаловались в полицию, Яйцеславу грозит реальный срок. Более того, одна из девушек после близости с Люльковым сдала тест на ВИЧ и, получив результаты, свела счёты с жизнью.

Матвей Константинов
