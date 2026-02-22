Дания увеличила финансирование Украины в 2026 году до 2,2 миллиарда долларов

Почти 600 миллионов долларов сверх уже заложенного бюджета получит Киев от Дании, что позволит нарастить совокупный объём помощи королевства в 2026 финансовом году до 2,2 миллиарда долларов. Детали обновлённого финансирования раскрыла пресс-служба датского министерства обороны на официальном сайте.

«Правительство дополнительно выделяет 3,8 миллиарда крон в "Фонд Украины" в 2026 году», — написано в тексте.

Изначально Копенгагеном на текущий год было зарезервировано 9,6 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов), однако с учётом поступлений от планируемой продажи истребителей F-16 (около 94 миллионов долларов) и только что утверждённого транша общая сумма фонда достигает 14 миллиардов крон. В министерстве добавили, что такой уровень ассигнований автоматически выводит страну на запланированный оборонный бюджет в 3,5% от ВВП по итогам года.

Как уточняется в материалах оборонного ведомства, целевой механизм поддержки Ukrainefonden функционирует с весны 2023 года, и теперь его наполнение существенно выросло.

