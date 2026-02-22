Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что русофобия и агрессия у главы евродипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отражают недостаток культуры и образования, что может иметь опасные последствия для мировой политики. Об этом она рассказала автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Мне неловко говорить, они как бы женщины, но такой агрессии в принятии решений, такой русофобии — это ведь отсутствие культуры. Это отсутствие образования. Такие люди могут привести к очень серьёзным последствиям для мировой политики», — сказала Матвиенко.

Бюрократия Евросоюза создаёт надстройку над суверенными государствами, которая «давит всё новое» и практически лишает страны самостоятельности. Она подчеркнула, что ЕС изначально задумывался как экономическое объединение для снятия торговых барьеров, однако теперь пытается создать единое оборонное пространство и армию, при этом не спрашивая мнения государств.

Председатель Совета Федерации добавила, что многие лидеры ЕС получают высокие зарплаты и зачастую являются «отставниками» в своих странах, трудоустраиваемыми на выгодные посты. По её словам, уровень образования таких людей не соответствует важности принимаемых решений, что вызывает у неё сожаление. Некоторые главы европейских государств открыто заявляют о невозможности «отдавать свои бюджеты Украине», подчёркивая противоречие между внутренними интересами стран ЕС и инициативами руководства Евросоюза.

Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Кая Каллас регулярно делает антироссийские заявления, вызывая критику экспертов. Такие высказывания делают Каллас символом русофобии в Евросоюзе. Каллас стала образцом «сторожевого пса» европейской русофобии и, по его словам, не возражает против того, чтобы её считали глупой за иррациональные публичные заявления.