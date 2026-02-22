Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 12:53

Матвиенко связала русофобию ЕС с отсутствием образования у их лидеров

Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что русофобия и агрессия у главы евродипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отражают недостаток культуры и образования, что может иметь опасные последствия для мировой политики. Об этом она рассказала автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Мне неловко говорить, они как бы женщины, но такой агрессии в принятии решений, такой русофобии — это ведь отсутствие культуры. Это отсутствие образования. Такие люди могут привести к очень серьёзным последствиям для мировой политики»,сказала Матвиенко.

Бюрократия Евросоюза создаёт надстройку над суверенными государствами, которая «давит всё новое» и практически лишает страны самостоятельности. Она подчеркнула, что ЕС изначально задумывался как экономическое объединение для снятия торговых барьеров, однако теперь пытается создать единое оборонное пространство и армию, при этом не спрашивая мнения государств.

Председатель Совета Федерации добавила, что многие лидеры ЕС получают высокие зарплаты и зачастую являются «отставниками» в своих странах, трудоустраиваемыми на выгодные посты. По её словам, уровень образования таких людей не соответствует важности принимаемых решений, что вызывает у неё сожаление. Некоторые главы европейских государств открыто заявляют о невозможности «отдавать свои бюджеты Украине», подчёркивая противоречие между внутренними интересами стран ЕС и инициативами руководства Евросоюза.

Посол РФ заявил, что Канаде придётся платить за русофобию
Посол РФ заявил, что Канаде придётся платить за русофобию

Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Кая Каллас регулярно делает антироссийские заявления, вызывая критику экспертов. Такие высказывания делают Каллас символом русофобии в Евросоюзе. Каллас стала образцом «сторожевого пса» европейской русофобии и, по его словам, не возражает против того, чтобы её считали глупой за иррациональные публичные заявления.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Валентина Матвиенко
  • ЕС
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Кая Каллас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar