Детский сад «Золотой ключик» под Екатеринбургом закрыли из-за кишечной инфекции

С конца января в МАДОУ «Детский сад № 3 Золотой ключик» в Сысерти регистрировались случаи острых кишечных инфекций среди воспитанников. В ходе проверки выявили множество нарушений: от условий хранения продуктов и организации питания до контроля температуры в помещениях и проведения дезинфекции. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре региона.

Заболевания возникали по разным причинам и затрагивали несколько групп детсада. В отношении детского сада составили протоколы об административных правонарушениях и временном запрете деятельности. Сысертский районный суд постановил приостановить работу учреждения на 14 суток, чтобы защитить здоровье детей.

Ранее сообщалось, что в Москве двое детей несколько суток находились в критическом состоянии из-за сальмонеллёза. Мальчики 10 и 15 лет подхватили опасную болезнь, поев пельмени с говядиной из магазина сети «Вкусвилл».