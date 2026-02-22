Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
22 февраля, 13:17

TAC: Зеленский сам придумал крайний срок для мирного урегулирования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В США поставили под сомнение крайний срок заключения мирного договора между Россией и Украиной, названный Владимиром Зеленским. По версии журналистов, дата может быть выдумкой самого главы киевского режима. Об этом сообщает The American Conservative.

«Не исключено, что эти сообщения попросту не соответствуют действительности, и что Зеленский сам выдумал этот крайний срок, чтобы предотвратить массированное весеннее наступление России», — пишет издание.

При этом новый срок может постигнуть ту же судьбу, что и предыдущие. Белый дом официально никаких дат не подтверждал, а посол США при НАТО Мэтью Уитакер опроверг заявление украинского лидера.

Зеленский якобы посоветовал США не навязывать Украине мир с Россией
Ранее Зеленский матом потребовал выслать всех россиян из западных стран. Он раскритиковал европейцев за отсутствие санкций против российской ядерной энергетики и за то, что ограничения не затронули граждан РФ, их родственников и детей, которые живут, учатся и владеют недвижимостью на Западе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
