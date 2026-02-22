Олимпиада в Милане
22 февраля, 13:28

В китайском Харбине запустили прямые рейсы с семью городами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MC MEDIASTUDIO

В Харбине открылось прямое авиасообщение с семью российскими регионами. По словам генерального консула в китайском городе Сергея Линника, наши страны развивают транспортную инфраструктуру на фоне роста туристического потока.

«Наряду с наземным сообщением развивается и авиационная доступность консульского округа», — отметил дипломат в беседе с РИА «Новости».

Ранее выяснилась причина очередей на пункте пропуска «Маньчжурия» на российско-китайской границе. В генконсульстве в Харбине пояснили, что это вызвано резким ростом пассажиропотока.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
