В китайском Харбине запустили прямые рейсы с семью городами России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MC MEDIASTUDIO
В Харбине открылось прямое авиасообщение с семью российскими регионами. По словам генерального консула в китайском городе Сергея Линника, наши страны развивают транспортную инфраструктуру на фоне роста туристического потока.
«Наряду с наземным сообщением развивается и авиационная доступность консульского округа», — отметил дипломат в беседе с РИА «Новости».
Ранее выяснилась причина очередей на пункте пропуска «Маньчжурия» на российско-китайской границе. В генконсульстве в Харбине пояснили, что это вызвано резким ростом пассажиропотока.
