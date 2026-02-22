Мальчик провалился в открытый люк в Смоленской области

В посёлке Кардымово Смоленской области семилетний ребёнок провалился в открытый люк глубиной почти три метра, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Данное заявление сделали в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, инцидент произошёл 20 февраля, когда мальчик гулял с одноклассниками возле здания физкультурно-оздоровительного комплекса на Школьной улице. Ребёнок отошёл от компании и оказался на соседнем огороженном участке, где упал в незакрытый люк. Обнаружить школьника удалось силами поисково-спасательного отряда «Сальвар».

Фото © VK / ПСО «Сальвар» Смоленская область

В результате падения мальчик не пострадал, его доставили в больницу, где врачи диагностировали лёгкую степень переохлаждения. По решению родителей ребёнка выписали домой в тот же день, его жизни ничего не угрожает. В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

Прокуратура Кардымовского района также начала проверку и даст оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за содержание коммунальных объектов. Ход расследования уголовного дела о халатности взят на контроль.

Ранее сообщалось, что в Саратове ребёнок провалился в открытый канализационный люк и получил травмы. Инцидент произошёл на пересечении улиц Ульяновской и Вольской. По факту случившегося начата проверка.