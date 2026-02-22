Одной категории россиян предложили повышать зарплату два раза в год

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой обязательного двукратного повышения заработной платы для сотрудников всех силовых структур и правоохранительных органов. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год», — сказал Панеш.

По его словам, индексация должна соответствовать уровню инфляции. Парламентарий отметил, что существующая система увеличения зарплаты часто не успевает за реальным ростом цен. Новая система, по мнению депутата, станет стимулом для кадров оставаться на службе.

Инициатива прозвучала на фоне планов Минобороны и других ведомств с 1 октября 2026 года повысить оклады военным и силовикам на 4%. Также ранее сообщалось о планах проиндексировать военные пенсии на 4% с той же даты.

Напомним, что ранее Life.ru писал, что разрыв между самой высокой и низкой средней зарплатой в России достиг ₽200 тысяч. Показатель среднемесячной номинальной начисленной зарплаты рассчитывается на основе общего фонда оплаты труда работников, включая премии, надбавки, компенсационные выплаты и иные регулярные выплаты.