Ночной Петербург с высоты 400 километров попал на фото «Роскосмоса»

«Роскосмос» опубликовал в своём Telegram-канале фотографию ночного Санкт-Петербурга, сделанную космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым с борта Международной космической станции. Снимок был выполнен с высоты около 400 километров.

На кадре хорошо виден подсвеченный огнями ночной город. Небо над культурной столицей озарило северное сияние, которое особенно ярко наблюдалось в Мурманской области и Карелии, однако редкое свечение удалось заметить и над Санкт-Петербургом. Фотография позволила увидеть знакомый город с необычного ракурса.

«Огни культурной столицы России с борта МКС», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что жители Москвы стали значительно чаще интересоваться северным сиянием. Трафик на сайты с прогнозами его появления и трансляциями вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря высокой солнечной активности в 2025 году северное сияние можно было наблюдать не только в традиционных северных регионах, но и в средних широтах.