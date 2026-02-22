На Галапагосских островах затонул катер с туристами, есть погибшие

У берегов Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору, затонул катер с туристами, передаёт агентства «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Эквадора. Есть погибшие.

Трагедия произошла в бухте Тортуга. Капитан и владелец судна утонули, их тела нашли спустя несколько часов поисков. Ещё 28 человек доставили на берег.