На Галапагосских островах затонул катер с туристами, есть погибшие
У берегов Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору, затонул катер с туристами, передаёт агентства «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Эквадора. Есть погибшие.
Трагедия произошла в бухте Тортуга. Капитан и владелец судна утонули, их тела нашли спустя несколько часов поисков. Ещё 28 человек доставили на берег.
Ранее в Таиланде затонул прогулочный катер с более чем 50 туристами. Судно столкнулось с траулером. Погибла несовершеннолетняя россиянка, ещё 23 наших соотечественника пострадали. Капитана задержали и обвинили в употреблении наркотиков.
