22 февраля, 14:23

На Галапагосских островах затонул катер с туристами, есть погибшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Riccardo Nastasi

У берегов Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору, затонул катер с туристами, передаёт агентства «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Эквадора. Есть погибшие.

Трагедия произошла в бухте Тортуга. Капитан и владелец судна утонули, их тела нашли спустя несколько часов поисков. Ещё 28 человек доставили на берег.

При задержании катера с мигрантами у острова Хиос в Греции погибли 14 человек
При задержании катера с мигрантами у острова Хиос в Греции погибли 14 человек

Ранее в Таиланде затонул прогулочный катер с более чем 50 туристами. Судно столкнулось с траулером. Погибла несовершеннолетняя россиянка, ещё 23 наших соотечественника пострадали. Капитана задержали и обвинили в употреблении наркотиков.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

