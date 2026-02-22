Разрыв отношений с Россий нанёс серьёзный удар по экономике Германии и всей Европы. Об этом пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого издания dikGAZETE, ссылаясь на мнение бывшего мэра Малтепе и аналитика Али Кылыча.

«Борьба с Россией обернулась для Германии не только экономической расплатой, но и издержками геополитической переориентации», — сказано в тексте.

Как указывается в материале, издержки от этого разрыва уже исчисляются сотнями миллиардов евро, которые были потрачены из госбюджета, падением товарооборота и утратой былой конкурентоспособности немецкой экономики. Однако ещё более серьёзным последствием аналитик называет утрату обществом ощущения защищённости и стабильности.

В публикации подчёркивается, что теперь метафора колокола, звонящего по каждому из нас, обретает зловещую конкретику — и для Берлина, и для всего европейского континента.

Ранее сообщалось, что Европа столкнётся с серьёзными проблемами, если не начнёт учитывать стратегические интересы России. В частности, в немецкой прессе есть мнение, что странам ЕС необходимо отказаться от планов по принятию Украины в НАТО, признать существующие сферы влияния и работать над сдерживанием гонки вооружений.